Москва, , 12:50 — REGNUM Москва начнет закупать цифровые рентгеновские аппараты вместо флюорографов. Об этом 10 июня сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов в рамках онлайн-конференции «Лучевая диагностика Москвы: 2019−2020».

Морозов отметил, что в столице снижается нагрузка на флюорографы, поэтому в масштабах России не имеет смысла держать столько аппаратов. При этом использование флюорографа может быть сопряжено со сложностью его подключения к информационным системам.

Также специалист добавил, что за рубежом методики флюорографии уже не существует, она заменена цифровой рентгенографией. Последняя позволяет «проводить более широкий спектр исследований, а не только исследования органов грудной клетки», — отмечает Морозов.