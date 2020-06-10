Сеул, , 12:30 — REGNUM В течение последних двух недель (26 мая — 9 июня) в Южной Корее зафиксировали 86 завозных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемиями.

По их словам, ежедневно в стране в среднем фиксируют 6,1 завозной случай.

С начала пандемии и по 9 июня включительно в стране было зафиксировано 1307 завозных случаев заражения коронавирусом. Из них, 555 человек приехали в Южную Корею из стран Америки, 476 человек — из стран Европы, 246 человек — из стран Азии (за исключением Китая), 19 человек — из Китая, восемь человек — из стран Африки и один человек — из Австралии.

Известно, что после того, как в Южной Корее зафиксировали первый случай заражения коронавирусом число завозных случаев варьировалось около 5 человек в неделю, однако с середины марта их число начало неуклонно расти.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 902.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 50 новых случаев заражения SARS-CoV-2