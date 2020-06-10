Уфа, , 12:28 — REGNUM Имущество бывшего депутата муниципального района Башкирии обращено в доход государства. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры провели проверку, в ходе которой они установили, что семья депутата Совета муниципального района Балтачевского района Башкирии в 2016 году и в 2018 году купила автотранспортное средство и три квартиры в столице Башкирии на общую сумму свыше 18 млн рублей.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что у его семьи и родственников не было достаточных доходов для приобретения этого имущества. Во время проведения проверки народный избранник по собственному желанию сложил с себя полномочия.

В результате суд согласился с доводами прокуратуры Башкирии и обратил в доход государства его имущество.

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