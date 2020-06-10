Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM В Свердловской области выздоровели уже 3642 пациентов, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По состоянию на 10 июня 2020 года, за минувшие сутки врачи выписали 147 человек. Лечение продолжают 79 пациентов в тяжёлом состоянии (71 в реанимации, из них 35 — на ИВЛ), 642 больных в состоянии средней тяжести.

Сколько пациентов в удовлетворительном состоянии продолжают лечение, неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 8194 случаев заражения коронавирусом. Умерли от COVID-19 уже 48 человек.