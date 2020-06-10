Остин, США, , 12:32 — REGNUM Рекордное число пациентов, попавших из-за коронавирусной инфекции в больницы американского штата Техас, зафиксировано второй день подряд. Об этом сообщает газета Texas Tribune.

По данным местных властей на 8 июня, в больницах было 1935 пациентов с COVID-19. На следующий день их стало 2056. До этого максимум госпитализаций зафиксировали 5 мая, тогда в больницах находились 1888 человек.

За минувшие две недели количество подтвердившихся случаев заражения увеличилось более, чем на 70%. В основном вспышки инфекции выявлены в тюрьмах и на мясокомбинатах.

Эпидемиолог Ребекка Фишер связала резкий рост подтвердившихся заражений с Днём поминовения, который отмечают 25 мая, а также с массовыми протестами, вызванными гибелью в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда. Тогда, возмущённые действиями полиции, техасцы стали выходить на улицы.

Всего в штате зафиксировано 77 253 случая заражения новым коронавирусом. Более 51 тыс. человек излечились, скончались 1853 пациентов. Более месяца назад в Техасе отменили рекомендацию оставаться дома, тогда же предприятия начали возвращаться к работе.

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