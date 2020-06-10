Женева, Швейцария, , 12:25 — REGNUM Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией на Африканском континенте в настоящее время превысило 200 тысяч. Это 10 июня следует из данных регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данной информации, на данный момент в Африке 202 783 выявленных случая заражения SARS-CoV-2.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов на континенте на данный момент составляет 5540 при более чем 90 тысячах вылечившихся от COVID-19.

При этом наибольшее число зараженных коронавирусом зафиксировано в ЮАР (52 991 случай).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 13319.