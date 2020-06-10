Брянск, , 12:28 — REGNUM Запрос об оценке ущемления прав несовершеннолетних в Брянске проигнорировали в аппарате уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Речь идёт о скандальной истории, когда на детской площадке выгуливали собак, а дети были вынуждены стоять на скамейках.

ИА REGNUM был направлен официальный запрос с просьбой сообщить, какие меры будут приняты в связи с этим инцидентом и доведена ли информация о хамском поведении владельцев собак до сотрудников правоохранительных органов. Запрос был отправлен в аппарат омбудсмена 29 мая. До настоящего времени ответ не получен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в микрорайоне Новостройка Володарского района Брянска 27 мая две женщины выгуливали собак на детской площадке. Школьники в это время вынуждены были стоять на скамейке и столе. Замечание владелицам животных сделал прохожий, на что те ответили грубостью. Женщины удалились только после угрозы вызова полиции.

Поступок владельцев собак осудили в Государственной думе, а также детский омбудсмен Брянской области. В полиции Брянска назначили проверку, её результаты пока не сообщаются.

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