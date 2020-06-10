Севастополь, , 12:17 — REGNUM Детские сады Севастополя вернутся к полноценному режиму работы с 15 июня, поликлиники и больницы — с 22 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Надо готовить с 22 июня возвращение планового приёма в поликлиниках, плановых операций. Очень много вопросов накопилось у горожан», — сказал и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя анонсировали отмену ограничительных мер в городе, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. С 1 июня в городе возобновляют работу заведения общепита, а также частные образовательные и спортивные учреждения.

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