Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM В Ленинградской области в 2019 году был зафиксирован рекордно низкий показатель младенческой смертности — 2,9% на тысячу родившихся. Об этом 10 июня заявил губернатор региона Александр Дрозденко во время своего отчета перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, этот показатель один из самых низких не только по России, но и в Европе. Он также указал на то, что если 15 лет назад смертность на 1000 жителей региона достигала 21 случая, то в прошлом году этот показатель снижен до 12,5.

«Мы впервые в истории Ленобласти достигли рекордного показателя младенческой смертности, это ниже, чем в лучших странах Европы, в таких странах как Швейцария, Швеция, а также в 2,5 раза ниже чем в Германии», — сказал глава региона.

Для того чтобы сохранить достигнутый результат, региональные власти продолжают развивать комплексную медицинскую помощь, в том числе, в самых отдаленных уголках: в прошлом году были возведены 11 ФАПов. Также было закуплено 48 передвижных медицинских комплексов.

«Мы сегодня можем единовременно оказывать десятки медуслуг в десятках населенных пунктов, где у нас нет узких специалистов. Именно за счет выездных бригад. В этом мы — лидеры Северо-Запада», — подытожил Дрозденко.

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