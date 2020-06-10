Севастополь, 10 июня 2020, 12:08 — REGNUM Граждане, приезжающие в Севастополь, будут проходить самоизоляцию дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя анонсировали отмену ограничительных мер в городе, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
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