Севастополь, , 12:08 — REGNUM Граждане, приезжающие в Севастополь, будут проходить самоизоляцию дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Не дожидаясь оперативного штаба соответствующие изменения в Указ необходимо внести. Людей из обсерватора отпустить. Пусть дома сидят, а на десятый день возьмите анализы», — отметил и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе заседания правительства города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя анонсировали отмену ограничительных мер в городе, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

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