Оренбург, , 12:05 — REGNUM В Оренбургской области полиция завершила расследование уголовного дела по факту стрельбы на территории базы отдыха. Материалы переданы в суд, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Мужчине инкриминируют хулиганство и незаконное изготовление оружия. По месту жительства злоумышленника изъяты обрез, пистолет, два кинжала и патроны, пригодные для стрельбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года на базе отдыха был расстрелян домик, в котором находились отдыхающие. Обошлось без жертв.

По подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего оренбуржца. Будучи пьяным он произвел шесть выстрелов из огнестрельного оружия крупного калибра и скрылся. Свой поступок мужчина объяснять отказался.

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