Челябинск, , 12:05 — REGNUM В Челябинской области к 10 июня обследовали на коронавирусную инфекцию 185 907 человек. Такие данные приводит областное управление Роспотребнадзора.

За последние сутки проверили 5209 жителей. Как отмечают в ведомстве, всего в регионе насчитывается 20 лабораторий, которые занимаются исследованиями на коронавирус. Они находятся в Челябинске, Миассе, Магнитогорске и Озёрске.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено уже 4245 случаев COVID-19. Из них 116 — за прошедшие сутки.