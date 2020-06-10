Севастополь, , 12:06 — REGNUM И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев анонсировал отмену ограничительных мер в городе, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В четверг надо будет провести заседание оперативного штаба и принять решение по снятию ограничений… Пока в городе новых непонятных очагов коронавирусной инфекции не выявлено, в основном контактные лица и привозные случаи, которые мы фиксируем», — отметил чиновник в ходе заседания правительства города.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в городе возобновили работу заведения общепита, а также частные образовательные и спортивные учреждения, которые смогли выполнить все эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

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