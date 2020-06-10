Севастополь, 10 июня 2020, 12:06 — REGNUM И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев анонсировал отмену ограничительных мер в городе, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в городе возобновили работу заведения общепита, а также частные образовательные и спортивные учреждения, которые смогли выполнить все эпидемиологические требования Роспотребнадзора.
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