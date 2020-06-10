Махачкала, , 12:09 — REGNUM Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Дагестане в 2020 году сдадут более 11 тыс. выпускников. В муниципалитетах ведется работа по обеспечению безопасного проведения итоговой аттестации в условиях пандемии COVID-19, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания регионального оперштаба по предотвращению распространения коронавируса.

Зампред правительства — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова отметила, что в этом году, помимо традиционных требований, связанных с техническим оснащением пунктов сдачи экзаменов, необходимо и правильно выстроить работу по организации противоэпидемических мероприятий. Среди них, в частности, проведение термометрии и дезинфекции, обеспечение средствами индивидуальной защиты и бутилированной водой.

«Вице-премьер сообщила, что экзамен будут сдавать 11 035 человек. И уже сейчас совместно с главами муниципалитетов начата работа по обеспечению безопасного проведения экзамена. Всю эту работу необходимо провести до 25 июня, после чего будет осуществлена проверка готовности», — сказано в сообщении.

Глава Дагестана Владимир Васильев призвал глав муниципалитетов республики держать на особом контроле обеспечение безопасности во время проведения ЕГЭ.

Напомним, основная волна ЕГЭ в текущем году начнется 3 июля. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране экзамены будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в сдаче экзамена в июле, назначена на первую декаду августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане ОГЭ в 2020 году должны были сдавать почти 35 тыс. школьников