Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области госпитализация потребовалась почти 700 пациентам, получившим положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона 10 июня.

В настоящее время в стационарах лечатся 696 человек с подтверждённым тестом на SARS-CoV-2. Коечный фонд заполнен на 31%. Состояние 30 человек врачи оценивают как тяжёлое, им оказывается медпомощь с использованием аппаратов ИВЛ.

Наряду с этим под меднаблюдением находятся почти 11 тыс. жителей Ростовской области. За весь период пандемии врачебным контролем были охвачены почти 45,6 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за весь период пандемии зарегистрировано 6 тыс. 542 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровели 2 тыс. 469 человек, 54 пациента скончались.

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