Нур-Султан, , 12:02 — REGNUM В Нур-Султане до конца 2020 года планируется построить 12 школ на 20 тыс. мест, что вдвое больше, чем в 2019 году. Об этом 10 июня написал аким (глава) города Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.

По его словам, в 2021 году планируется открыть школы на 40 тыс. мест. Мэр считает, что это позволит решить проблему переполнения школ и обучения в три смены.

Кульгинов добавил, что в рамках комплексного плана на пятилетний период планируется построить около 50 государственных школ на 60 тыс. мест. При обучении в две смены будет создано 120 тыс. мест, отметил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что новый учебный год в республике планируется начать в стенах школ.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый учебный год в Казахстане планируют начать в очном режиме