Кронштадт, Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM По результатам прокурорской проверки в Кронштадтском районе рыбные консервы из продуктовых наборов, выданных семьям воспитанников детских садов в мае 2020 года, признаны некачественными. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее несколько семей из Кронштадта пожаловались на выданные продуктовые наборы. По словам родителей, вместо обещанной консервированной сайры, детям выдали просроченную селедку с подменной упаковкой.

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В результате была начата проверка, которая показала, что содержимое рыбных консервов с этикеткой «Сайра» не соответствует маркировке производителя.

«Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», — заявили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что их сотрудники контролируют проведение и результаты лабораторной экспертизы продукции, содержащейся в рыбных консервах. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений.

Добавим, городское управление социального питания накануне заявило, что каждая жалоба на качество детских продуктовых наборов становится предметом тщательной проверки. За последнее время в ведомство поступило порядка десяти жалоб на качество детских продуктовых наборов, связанных с фальсификатами рыбных консервов.

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В случае нареканий на качество продуктов необходимо сообщить об этом на горячую линию Управления социального питания по телефону (812) 417−35−70 с 8 до 20 часов. Также можно заполнить форму обратной связи на сайте управления социального питания.

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