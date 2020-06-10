Иваново, , 11:58 — REGNUM 101 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Ивановской области за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 10 июня.

«По состоянию на 10 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрирован 3031 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлен 101 диагноз)», — сообщили в оперштабе.

Всего в регионе уже выздоровели 1 тыс. 238 пациентов, в том числе 42 за последние сутки. 25 пациентов скончались.