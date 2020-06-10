Йошкар-Ола, , 11:58 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 10 июня выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2193 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели 1917 жителей республики, что составляет более 87,4% от общего числа зарегистрированных носителей коронавируса. За последние сутки выписаны 96 человек. 16 пациентов скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за прошедшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе доля выздоровевших от общего числа зарегистрированных носителей коронавируса на 10 июня достигла 54,7%. За последние сутки в округе выздоровели 1262 человек, при этом число новых выявленных носителей коронавируса составило 1309 человек.