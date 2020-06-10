Севастополь, 10 июня 2020, 12:01 — REGNUM Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Севастополе находится более тысячи граждан. Об этом 10 июня мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе вторые сутки подряд положительный результат теста на коронавирус не выявлен ни у одного жителя города. С начала пандемии в городе у 177 человек подтвердили новую инфекцию.
Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе вторые сутки не выявляют носителей коронавируса
Читайте развитие сюжета: В Севастополе анонсировали отмену коронавирусных ограничений