Севастополь, , 12:01 — REGNUM Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Севастополе находится более тысячи граждан. Об этом 10 июня мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 100 человек, в городской больнице №9 — 93. Под наблюдением по месту жительства — 960 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд», — уточнили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе вторые сутки подряд положительный результат теста на коронавирус не выявлен ни у одного жителя города. С начала пандемии в городе у 177 человек подтвердили новую инфекцию.

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