Севастополь, , 11:57 — REGNUM За минувшие сутки в Севастополе вновь не подтвердили положительный результат теста на коронавирус ни у одного жителя города. Об этом 10 июня мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По состоянию на утро 10 июня новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в городе у 177 человек выявили новую инфекцию. Из них выздоровели 150 человек, 3 человека умерли.

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