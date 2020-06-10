Москва, , 11:54 — REGNUM ЦИК РФ не будет ограничивать работу СМИ в ходе голосования по изменениям в Конституцию РФ. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Никаких ограничений тех функций, которые всегда были у СМИ, на общероссийском голосовании не будет. У них все условия, которые были всегда, для работы есть. Наблюдатели — наблюдают, СМИ — освещают, они могут присутствовать при всех процедурах, в том числе при подсчете голосов», — сказала Памфилова.

По её словам, журналистам будет разрешено вести фото‑ и видеосъёмку.