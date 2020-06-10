Москва, , 11:52 — REGNUM Для переселения по программе реновации в Москве передано 50 домов, сообщили 10 июня в департаменте градостроительной политики Москвы.

Отмечается, что впервые новосёлы переехали в дома в рамках программы в феврале 2018 года. Сейчас началось переселение в новое здание, расположенное по адресу: ул. Изумрудная, д. 24, корп. 1 (район Лосиноостровский).

«В Москве это уже пятидесятый дом, который заселяют по программе реновации и 14-й — в СВАО», — сказал глава департамента Сергей Лёвкин.

В стартовом доме находится 120 квартир, ключи от них получили жильцы соседнего дома 28, корп. 1.