Саранск, , 11:51 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 10 июня выявили 64 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2360 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели в республике 1225 человек, за сутки выписаны 34 жителя региона. 18 человек скончались на фоне коронавируса от осложнения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне число выздоровевших от общего количества носителей коронавируса в республике достигло 1192 человек или 51,9%. В стационарах республики лечение получают 1773 человека, включая пациентов с внебольничной пневмонией.

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