Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В Первоуральске (Свердловская область) признали виновной горожанку, которая усомнилась в существовании коронавируса. Решение принял городской судебный участок № 2.

Как передаёт портал «Е1», женщине назначили штраф в размере 30 000 рублей. Гражданка опубликовала комментарий в одном из городских сообществ, где заявила со ссылкой на родственницу, что в больнице № 40 Екатеринбурга, где лечат больных COVID-19, якобы нет зараженных коронавирусом, а все заболевшие лежат там с «липовым диагнозом».

Действия жительницы признали распространением заведомо недостоверной общественно значимой информации. Горожанка свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, за распространение недостоверной информации о коронавирусе штрафовали уже нескольких жителей Свердловской области.

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