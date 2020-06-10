Астрахань, , 11:48 — REGNUM В Астраханской области 10 июня подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в области зарегистрировано 2586 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 630 человек. За весь период 1448 человек выздоровели и были выписаны, 23 человека скончались. Под амбулаторным наблюдением находится 2961 человек.

За весь период у 78 тыс. 555 человек взяли 84 тыс. 341 анализа на коронавирусную инфекцию. Коэффициент распространения инфекции с оставил 1,01.

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