Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге подтверждена смерть еще 49 горожан от COVID-19, среди них 27 мужчин и 22 женщины, в возрасте от 34 до 97 лет. Об этом 10 июня сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Как отметили в ведомстве, 9 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 49 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Эти больные скончались в конце мая — начале июня 2020 года.

Среди новых жертв — 27 мужчин в возрасте от 36 до 96 лет, и 22 женщины в возрасте от 34 до 97 лет.

«Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых — атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, онкологические заболевания», — уточнили в комздраве.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 19 466 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 482 человека. Выздоровел 8521 человек.

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