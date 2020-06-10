Москва, , 11:44 — REGNUM В Москве выделено 2,95 млрд рублей на завершение строительства семи жилых комплексов, считающихся проблемными. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Деньги поступили из столичного бюджета на счёт Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Их направят на первоочередные мероприятия дорожной карты по этим объектам. В частности, по каждому комплексу будет проведено обследование, проектно-изыскательные работы, а также строительство и монтаж. Пятова отметила, что выделенная сумма не является окончательной.

Речь идёт о ЖК «Академ Палас», «Легенда», «Воскресенское», «Малыгина, 12», «Троицк Е-39», «Остров Эрин», а также доме в поселке Кокошкино на ул. Труда, позиция 8.