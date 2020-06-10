Ижевск, , 11:43 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 10 июня выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтвержден 1031 случай заражения SARS-CoV-2, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Восемь человек из числа новых носителей проживают в Ижевске, пятеро — в Воткинском районе, четверо — в Можге, по одному — в Глазове, Алнашском и Кезском районах.

Полностью выздоровел в республике 481 человек, за последние сутки выписаны 22 жителя региона. Скончался на фоне коронавируса от осложнения хронических заболеваний 21 пациент, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава республики рассказал, что с 11 мая в Удмуртии начнут работать православные и мусульманские храмы в обычном режиме. С 15 мая откроются непродовольственные магазины и ярмарки.