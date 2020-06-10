Москва, , 11:48 — REGNUM Число вылечившихся от коронавирусной инфекции выросло в России за сутки на 10 386 человек. Это следует из обновлённых 10 июня данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Всего за время эпидемии в России излечились 252 783 человек. В Москве зафиксировано 3796 выздоровлений за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 9 июня в России подтверждено 8404 случая заражения коронавирусом, всего таких случаев 493 657.

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