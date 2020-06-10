Орел, , 11:40 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Орловской области, данные 10 июня опубликовал федеральный оперативный штаб.

Согласно информации сайта стопкоронавирус. рф, за последние сутки в регионе скончались три пациента с положительными тестами на коронавирус, выписаны за сутки 25 пациентов.

Всего в Орловской области с 24 марта подтверждено 3 тыс. 181 случай заражения коронавирусом, 1 тыс. 568 человек выздоровели. Всего в регионе скончались 35 пациентов с положительными тестами на коронавирус.