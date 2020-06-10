10 июня 2020 | Время чтения 7 мин

На днях президент РФ Владимир Путин подписал один из самых наводящих ужас на россиян документ — закон о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Как и заявлялось ранее, оператором регистра будет Федеральная налоговая служба (ФНС), на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в нем.

Галина Смирнова, , 11:37 — REGNUM На днях президент РФ Владимир Путин подписал один из самых наводящих ужас на россиян документ — закон о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Как и заявлялось ранее, оператором регистра будет Федеральная налоговая служба (ФНС), на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в нем. Единый информационный ресурс будет включать базовые данные: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и дополнительные сведения, такие как семейное положение, родственные связи.

Флаг России

На первый взгляд, первой категории данных, а именно — базовых, достаточно для оценки социально-экономического положения граждан, особенно, когда эти данные находятся в руках ФНС, а второй категории данных может быть достаточно для установления социальных связей и в случае необходимости применения инструментов влияния на определенную личность через родственников, впрочем, опять же, имеющих, в том числе экономическую подоплеку — возможность отследить движение имущества между родственниками, хотя в современных реалиях родственные связи бывают хуже «нежданных гостей», что может свести на нет гипотетические усилия по оказанию влияния или «слежки» за имуществом.

Собственно, это те немногие, но основные страхи, которые преследовали нас еще на этапе обсуждений темы создания регистра. Страх перед объединением данных различного свойства возник не на ровном месте, скорее на фоне планов глобалистов. Ведь цифровизация как таковая носит глобальный характер и позволяет странам оперативно обмениваться информацией в рамках исполнения различных международных соглашений. Но возможность взлома даже самых надежных по сегодняшним меркам цифровых систем, утечки информации, как и ее фальсификации, преднамеренной или случайной, как, например, появление у людей второго ИНН, не позволяет успокоиться мыслями о том, что российский регистр никак не предназначен для объединения с глобальной системой, а лишь необходим для повышения эффективности работы различных органов власти с населением и построения эффективной экономики.

Утечка информации и наделение именно ФНС, а не органов госбезопасности функцией по защите персональной информации абсолютно всех россиян, содержащейся в регистре, порождают еще один страх перед новой базой данных. Между тем наша жизнь офлайн всё больше переходит в онлайн-режим, и было бы странно, если государство на фоне всеобщей цифровизации, особенно, когда финансовые организации, в частности банки, вовсю работают со своими клиентами удаленон, осталось бы в стороне от этого процесса, отстав не только от жизни, но и превратившись в неэффективную машину при взаимодействии с населением, тем самым позволив банкам постепенно заменить собою само государство, чего вполне возможно добиться с помощью экономических инструментов за счет того же слияния баз данных о клиентах, потому как вряд ли еще остались люди, которых банки обошли своим вниманием. Странным обстоятельством было бы и наделение функцией оператора регистра — ФНС, а функцией, подразумевающей несение ответственности за защиту содержащейся в нем информации, наделять — органы госбезопасности. То есть ФНС будет аккумулировать информацию и в том числе среди других госорганов пользоваться ею, а органы госбезопасности нести ответственность за утечку данных? Нехорошо как-то получится, не по делу!

Более того, вероятно, данная схема, когда ФНС является и оператором, и, так сказать, защитником персональных данных россиян, должна лишить страха перед тотальным контролем органами госбезопасности тех, кто заявляет о недоверии им, так ведь? Или не так? Когда современным органам госбезопасности России припоминают грехи советской системы тотального контроля более чем 80-летней давности, тем самым порождая недоверие к силовым ведомствам, то в данной ситуации эти вопросы более не должны беспокоить россиян?!

Однако, если отбросить все страхи и посмотреть на события прошлого года, то можно разглядеть большие плюсы от появления регистра, помимо удобств в рамках предоставляемых услуг МФЦ. Все хорошо помнят, как в прошлом году активно критиковались нацпроекты, и теми, кто стоял у истоков их разработки, в частности ныне главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, и рядом самих чиновников, и главным банкиром страны Германом Грефом, а также независимыми экспертами. Например, в конце ноября издание «Коммерсантъ» сообщало о том, что нацпроекты смутили экспертов и целями, и средствами. Рабочая группа Госсовета также раскритиковала нацпроекты «Демография» и «Здравоохранение» общей стоимостью около 3 трлн руб. до 2024 года. По мнению экспертов, несмотря на высокую стоимость, они используют, заметьте, некорректные показатели для определения целей — не учитывают региональной специфики рождаемости и смертности населения и в части мероприятий не обеспечены достаточным бюджетом, при этом по отдельным вопросам — наоборот, предусматривают одинаковые для всех объёмы финансирования. То есть, не учитывая региональной специфики, регионам с различным уровнем инфраструктуры и показателям по рождаемости и т. п. предполагается оказывать равную поддержку. Проще говоря, например, одним регионам не хватает детей в силу низкой рождаемости и в целом небольшого числа жителей для достижения целевых показателей одного из нацпроектов по созданию определенного числа мест в детских садах, то есть им не нужно указанное в нацпроекте количество детсадов, а другим, наоборот, не хватит денег, выделенных нацпроектом, так как садов нужно больше целевого показателя из-за большего числа детей.

Почему возникло такое расхождение данных, понять сложно. Можно только догадываться, что либо местные органы власти в свое время подавали неточные данные, либо Минэкономразвития аккумулировало их по своему усмотрению, либо созданы были нацпроекты по старой кальке Кудрина, и он же указывал на расхождения. Кроме того, россияне были свидетелями того, как различного уровня чиновники могут умело подстраивать статистку в знак успешного выполнения поставленных перед ними задач для замыливания глаз президента. Известно также, что отражать реальные цифры численности населения мало кому выгодно. Чем больше народа на бумаге, тем больше можно получить денег на те или иные цели. И это не только проблема России. Однако, когда речь зашла о реализации нацпроектов, то всплыли доселе неизвестные факты. В середине октября тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов перерасчёта числа умерших. Обсуждая с главами регионов исполнение нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, глава правительства заявлил о подтасовке данных о смертности в ряде субъектов и потребовал от губернаторов письменных объяснений причин того, что выделенные в 2019 году на строительство яслей 67 млрд рублей освоены были лишь на четверть.

Сегодняшняя пандемия тоже засвидетельствовала ряд расхождений, сказавшихся как на построении мрачных прогнозов экспертов по сокращению числа, например, предприятий малого бизнеса и в этой связи требований от государства более высокого уровня финансовой поддержки, в итоге, как выяснилось, всё оказалось не настолько плачевно. И коды деятельности предприятий не соответствовали действительности, что может говорить об оптимизации налогообложения, что не позволило получить поддержку всем, кто заявил о нужде в ней. При этом и оптимизация налогов, и рост оказываемой государством помощи бизнесу снижает возможности для выполнения социальных задач.

Единый регистр должен позволить избежать расхождений статистики и на ее основе строить более точные цели, планы, не растрачивая лишний раз бюджетные деньги, не только в рамках нацпроектов. Ведь люди не только рождаются и умирают, они еще перемещаются из региона в регион или покидают страну, соответственно влияя на демографию и прочие вытекающие отсюда показатели и задаваемые цели. С появлением регистра можно ожидать построения более эффективной экономики, когда успешная отчетность чиновников не будет расходиться с информацией людей, выходящих на прямую линию с президентом.

Что касается страхов по поводу тотального контроля, то здесь всё зависит от вменяемости власти и ее приоритетов. Сегодня этим приоритетом у действующей власти является повышение уровня рождаемости и вытекающие отсюда последствия, связанные с необходимостью роста экономики. Ведь, как известно, чем меньше жителей, тем больше экономика сжимается. Пример тому — Китай, который, правда, является суверенным государством, информация которого защищена настолько, что Дональд Трамп вновь подозревает страну в сокрытии данных, на этот раз — о смертности от коронавируса, что еще раз говорит о недоступности данных гораздо более оцифрованного, чем Россия, государства для внешних сторон.