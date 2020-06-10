Москва, , 12:04 — REGNUM Качественное мороженое должно иметь равномерный цвет и плотную консистенцию, а также откалываться, а не размазываться, после нахождения в морозильной камере. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, которые опубликованы 10 июня на сайте ведомства.

Специалисты отметили, что чем жирнее мороженое, тем более желтоватый его оттенок. Неоднородная окраска может означать нарушение режима производства, если только это не задуманный производителем рисунок.

«Вынутое из морозильной камеры мороженое должно откалываться, а не размазываться», — подчёркивается в сообщении.

Деформированный продукт говорит о нарушении режима хранения. Повторная заморозка портит вкус: мелкие кристаллики льда дают ощущение «песка». Циклы заморозки отражаются на безопасности мороженого, так, при температуре 12°-13°С начинаются процессы микробиологической порчи.

Размытая маркировка со сроком годности является поводом для отказа от покупки. Вес порции мороженого должен быть указан в граммах, на этикетку производитель должен нанести и вид продукта в зависимости от массовой доли молочного жира в составе. Например, в молочном мороженом не более 7,5% молочного жира, а в пломбире — не менее 12% молочного жира.

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