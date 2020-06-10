Владимир, , 11:33 — REGNUM Во Владимирской области 10 июня подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них 18 выявлено в Гусь-Хрустальном, 14 — во Владимире, по пять — в Муроме и Кольчугино, четыре — в Коврове, по четыре — в Александрове и Судогде, по два — в Собинке и Камешково, один — в Юрьев-Польском.

Всего на территории региона зарегистрировано 3260 случаев заражения: 685 — во Владимире, 483 — в Гусь-Хрустальном, 421 — в Петушках, 300 — в Муроме, 290 — в Александрове, 242 — в Коврове, 125 — в Кольчугино, 117 — в Собинке, 105 — в Юрьев-Польском, 100 — в Судогде, 89 — в Вязниках, 78 — в Киржаче, по 57 — в Суздале и Меленках, 50 — в Камешково, 26 — в Радужном, 24 — в Красной Горбатке, 11 — в Гороховце.

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