Нижний Новгород, , 11:27 — REGNUM В Приволжском федеральном округе доля выздоровевших от общего числа зарегистрированных носителей коронавируса на 10 июня достигла 54,7%. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, за последние сутки в округе выздоровели 1262 человек, при этом число новых выявленных носителей коронавируса составило 1309 человек.

В Нижегородской области выздоровели 279 граждан, в Башкирии — 135, в Пензенской области — 120, в Кировской области — 109, в Саратовской области — 103, в Марий Эл — 96, в Самарской области — 85, в Ульяновской области — 82, в Чувашии — 60, в Пермском крае — 59, в Оренбургской области — 53, в Мордовии — 34, в Удмуртии — 24, в Татарии — 23.

Напомним, накануне в Поволжье число выписанных превысило количество новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выписаны после полного выздоровления 1443 человека, при этом число новых носителей коронавируса, выявленных за последние сутки составило 1226 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 10 июня выявили 1309 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 51 740 случаев.

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