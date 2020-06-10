Москва, , 11:27 — REGNUM В апреле 2020 года, когда в России действовал карантин, введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции, и границы с другими государствами были закрыты, сотни граждан страны выехали за границу. Об этом свидетельствуют зарубежные статистические данные, на которые ссылается РБК.

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Так, во второй месяц весны больше всего приездов из России было зафиксировано в Южной Корее — 1223 человека, больше тысячи из которых — члены морских экипажей. 922 человека прибыли в Турцию, 635 — в Болгарию.

Также в апреле 190 граждан России въехали в Сербию, 136 — в США, 129 — в Индонезию, 122 — в Финляндию, 108 — в Швейцарию. Также в списке стран, куда приезжали россияне, Австрия, Гонконг, Сингапур и Тайвань. А вот в такие страны как Испания, Шри-Ланка и Кипр жители России в апреле не ездили.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта на фоне пандемии коронавирусной инфекции Россия закрыла Границы с другими государствами. В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.