Редвуд-Сити, США, , 11:27 — REGNUM В футбольном симуляторе FIFA 20 появилось обращение в поддержку движения Black Lives Matter. Об этом 9 июня сообщило издание Eurogamer.

Обращение разработчиков в поддержку движения Black Lives Matter можно увидеть при первом запуске игры. Помимо этого, все любители режима Ultimate Team снова смогут получить уникальные предметы из коллекции No Room for Racism («Нет места для расизма»).

Напомним, FIFA 20 — это футбольный симулятор, разработанный компанией Electronic Arts. Главной особенностью игры является новый соревновательный режим Volta, имитирующий матчи по уличному футболу.

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