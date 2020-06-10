Таллин, , 11:28 — REGNUM За минувшие сутки на территории Эстонии были выявлены 11 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 1 958. Об этом 10 июня сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1 958 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в стране никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов продолжает составлять 69.

Кроме этого, сообщается, что на данный момент в больницах республики проходит лечение от COVID-19 15 пациентов и что общее количество проведенных тестов на SARS-CoV-2 составляет свыше 92 тысяч.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ираке за сутки выявили 787 случаев заражения коронавирусом.