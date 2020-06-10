Токио, , 11:32 — REGNUM Почти у 200 из 44 тыс. жителей Японии выявлены антитела к коронавирусу нового типа. Результаты соответствующего исследования обнародовала компания SoftBank Group Corp, передаёт телеканал NHK.

В компании решили протестировать на антитела своих сотрудников, партнеров и медицинских работников, чтобы определить долю переболевших COVID-19. Выяснилось, что из 44 тыс. человек антитела есть у 191, что составляет 0,43%.

Среди медработников процент выше — 1,79% или 105 положительных тестов из 5850. Среди более чем 38 тыс. сотрудников и партнёров компании антитела есть у 86 человек, это 0,23%.

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