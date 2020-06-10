Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM В Ленинградскую область из других регионов за последние восемь лет приехали на постоянное жительство 220 тысяч человек. Об этом 10 июня заявил губернатор региона Александр Дрозденко во время своего отчета перед депутатами об итогах работы регионального правительства за 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здание правительства Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам губернатора, Ленинградская область является одним из наиболее миграционно привлекательных регионов в России и входит в топ-5 таких регионов. За восемь лет в регион мигрировало 220 тысяч человек, за 2019 год число жителей региона увеличилось на 38 тысяч человек. При этом 90% прибывших — жители России.

«За последние десятилетия структура миграции изменилась, в основном это семьи с детьми, — сказал Дрозденко. — Дети — будущие кадры развития экономики Ленобласти и тех, кто будет считать область своим домом».

Кроме того, подчеркнул Дрозденко, треть мигрировавших в Ленобласть жителей — люди трудоспособного возраста.