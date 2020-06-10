Стокгольм, , 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции. 10 июня представители следственной группы назвали имя убийцы политика. Следствие пришло к заключению, что Пальмы был убит Стигом Энгстрёмом. Об этом 10 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Во время пресс-конференции прокурор Кристер Петерссон представил свою теорию того, кто убил премьер-министра Улофа Пальме 28 февраля 1986 года. Он считает, что именно человек из Скандии убил Пальме. Напомним, что Стиг Энгстрём получил прозвище Скандиаманнен, так как на место убийства он прибыл, выйдя из офиса страховой компании «Скандиа». Энгстрёма нет в живых, поэтому обвинение не может быть предъявленным.

Прокурор считает, что человек из Скандии действовал один. В то же время отмечается, что следователи не могут исключить, что он мог быть частью более крупного заговора.

«Я думаю, что мы зашли так далеко, насколько можно ожидать. То, что мы можем представить сегодня, — это то, что мы провели расследование, и это так называемый Скандиаманнен. Его нет в живых, поэтому я не могу предъявить ему обвинение или проводить допросы. Именно поэтому я считаю нужным закрыть предварительное следствие», — заявил Кристер Петерссон во время пресс-конференции.