Курган, , 11:22 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

Из новых случаев заражения лишь четыре «привезены» с Ямала, остальные — контактные.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 10 июня зарегистрировано 344 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 202 пациента выздоровели, одна женщина скончалась.