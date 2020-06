Монреаль, Канада, , 11:20 — REGNUM С 11 по 15 июня 2020 года в тактическом шутере Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные. Об этом 10 июня сообщалось на официальном сайте проекта.

В бесплатной версии игры геймерам будут доступны все карты и режимы. Помимо этого, во время действия акции Rainbow Six Siege можно будет купить со скидкой до 70%.

Напомним, Rainbow Six Siege — это многопользовательский тактический шутер от канадского подразделения компании Ubisoft. В нём две команды игроков сражаются друг с другом, выполняя различные задачи на карте.

