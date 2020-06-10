Бишкек, , 11:20 — REGNUM Некоторые сотрудники службы патрульной милиции берут взятки, но их быстро выявляют и увольняют. Об этом на брифинге заявил руководитель рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел Киргизии Тамерлан Ибраимов.

По его словам, ранее киргизстанцы жаловались на то, что почти 90% сотрудников госавтоинспекции были коррумпированы.

«Теперь те же 90% сотрудников патрульной милиции — это честные люди. С момента запуска проекта патрульной милиции прошло погода, и большинство жителей столицы Киргизии оценили результаты ее работы как положительные», — подытожил он.

Читайте также: В Киргизии вновь пытаются создать патрульную милицию