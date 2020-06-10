Москва, , 11:20 — REGNUM В России за последние сутки умерли 216 человек с COVID-19, последний раз более 200 умерших было зарегистрировано 29 мая. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Всего в России, по последним данным, выявлено 493 657 случаев заражения коронавирусом.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 6358 пациентов, выздоровели — 252 783. Всего было проведено более 13,5 млн тестов на коронавирус.

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