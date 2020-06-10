Липецк, , 11:17 — REGNUM В Липецкой области 10 июня подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего на территории Липецкой области выявлено 2758 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

За весь период наблюдения более 1090 человек были выписаны после курса лечения. Восемь человек скончались.

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