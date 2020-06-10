Красногорск, , 13:01 — REGNUM В подмосковном Реутове приступили к проектированию ландшафтного парка, который займет территорию площадью 5 га между МКАД и микрорайоном 6А. Об этом сообщили в пресс-службе главы горокруга Станислава Каторова.

Парк расположится в северной части города. В данный момент на этой территории проводят инженерно-геологические работы. Второй этап проектирования пройдет при участии жителей и начнется с середины июля 2020 года: планируется создать художественно-архитектурную концепцию парка. Строительство парка пройдет за счет средств муниципального бюджета.

«Через эту территорию проходят нефте‑ и газопроводы, расположение которых в обязательном порядке будет учтено при разработке проекта. На данном этапе нам необходимо грамотно и гармонично соединить воедино инженерную и рекреационную нагрузку», — заявила советник главы города по вопросам благоустройства Полина Конышева.