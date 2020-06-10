Пермь, , 11:14 — REGNUM Пермский край бьёт суточный рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. За сутки, по состоянию на 10 июня, прирост составил 93 носителя SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В больницах на лечении находятся 33 пациента, 58 человек получают лечение в амбулаторных условиях из-за отсутствия симптомов заболевания. В двух случаях коронавирус выявлен посмертно.

На резкий прирост числа зараженных пермяков повлияли вспышки заболеваемости в ряде муниципальных образований, в частности в Перми, Березниках, Октябрьском и Чусовском городских округах. «Среди сегодняшних зараженных 93 человек у 19 причину заражения пока установить не удается», — сказал заместитель министра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин.

Ежесуточный прирост случаев выявленных заражения составил 4,1%, коэффициент распространения — 1,28 (на 9 июня — 1,12).

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе выявлено 2359 случаев заражения коронавирусом.

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