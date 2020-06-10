Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано ещё три летальных исхода среди пациентов с подтверждённым тестом на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 10 июня.

Известно, что за минувшие сутки скончались три женщины в возрасте 80, 82 и 83 лет с сопутствующими патологиями — ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Общее число умерших пациентов, получивших ранее положительный тест на коронавирус, достигло 54 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти ещё троих пациентов с COVID-19 сообщалось накануне, 9 июня. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: В Ростовской области в стационарах лечатся почти 700 пациентов с SARS-CoV-2