Тверь, , 11:11 — REGNUM Пять пациентов с ранее подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Тверской области за последние сутки, это следует из статистики, опубликованной 10 июня региональным оперативным штабом.

Если на 9 июня в статистике значилось 44 летальных исходов, то на 10 июня сообщается о 49 умерших пациентах.

За сутки в Тверской области подтверждено 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число положительных тестов достигло 2 тыс. 314. Выписаны за минувшие сутки 17 человек, всего выздоровели уже 1 тыс. 495 пациентов.